La Commission Européenne veut un droit à la réparation pour nos appareils électroniques

La Commission Européenne, qui régule la plupart des lois de l'Union Européenne, veut introduire un droit à la réparation pour nos appareils électroniques. Si la loi devait passer, voilà qui devrait avoir de grosses conséquences sur les fabricants d'appareils...

Dans le cadre de son récent plan d’action pour une économie circulaire, la Commission Européenne souhaite introduire un droit à la réparation. Celui-ci pousserait les constructeurs à créer des produits qui durent plus longtemps, qui utilisent un maximum de matériaux recyclés et qui sont plus faciles à réutiliser, réparer et recycler. Si le Parlement Européen vote cette loi, celle-ci viendrait couvrir les téléphones, tablettes et autres ordinateurs et obligeraient les fabricants à revoir en profondeur le design de leurs produits.

La Commission Européenne veut un droit à la réparation des appareils électroniques

Cette loi obligerait aussi ces entreprises à fournir un certain nombre d’informations concernant la réparabilité et la durabilité de leurs produits. Pour l’heure, la majorité des clients doivent utiliser des sites tiers comme iFixit pour connaître cet aspect de tel ou tel appareil. “L’utilisation unique sera fortement restreinte, l’obsolescence prématurée abordée et la destruction des biens durables non vendus bannie”, ajoutait la Commission. Nul doute que si cette loi devait être adoptée, elle ferait grincer des dents nombre de fabricants, à commencer par la firme de Cupertino, Apple, qui s’est plus d’une fois prononcée contre les mesures de ce genre pour ses appareils.

Ce qui devrait avoir un impact certain sur les fabricants

Ce plan s’inscrit dans le Pacte Vert pour l’Europe, initiative annoncée l’année dernière, dont l’objectif est de transformer l’économie du continent à la lumière de la crise du climat qui nous frappe aujourd’hui. “Avec la croissance de la population mondiale et de la consommation, ce modèle linéaire nous rapproche de plus en plus d’une pénurie de ressources. Le seul moyen de s’en sortir est de découpler la croissance économique de l’extraction de ressources primaires et de ses impacts environnementaux”, déclarait Virginijus Sinkevičius, délégué à l’environnement. Impossible pour l’Union Européenne selon lui d’atteindre le zéro émission en 2050 sans appliquer ces recommandations.