La collection IKEA ASUS ROG d’accessoires pour le gaming arrive en Europe

La collection IKEA ASUS ROG arrive en Europe. Du mobilier gaming à un tarif abordable. Bientôt en France ?

Le marché du jeu vidéo est extrêmement porteur. Et cela va aujourd’hui bien plus loin que les simples jeux vidéo. Les accessoires, par exemple, sont très plébiscités. Et ce jusque dans la décoration d’intérieur. IKEA a bien compris qu’il y avait un marché pour du mobilier dédié au gaming à un tarif abordable. D’où son partenariat avec ASUS Republic of Gamers. Les premiers produits de cette collection arrivent en Europe.

La collection IKEA ASUS ROG arrive en Europe

Il y a presque un an jour pour jour, IKEA annonçait un partenariat avec la filiale Republic of Gamers d’ASUS pour créer une collection abordable de mobilier et accessoires pour le gaming. Après un lancement en Chine et au Japon, ces produits arrivent aux États-Unis et au Royaume-Uni le 1er octobre prochain.

La collection en question compte actuellement six familles de produits : Uppspel, Lånespelare, Matchspel, Gruppsel, Utespelare et Huvudspelare. IKEA a pensé et conçu le premier en collaboration directe avec ASUS tandis que les autres ont été imaginés en interne en prenant inspiration du spécialiste du jeu vidéo ROG.

Du mobilier gaming à un tarif abordable

Dans cette collection, on retrouve tant des fauteuils et des bureaux gaming que de plus petits accessoires comme un guide pour câble de souris ou un anneau lumineux. Les tarifs vont de 6,49 $ pour le produit le plus abordable, un tapis de souris avec revêtement en polyester, à 599 $ pour le bureau ajustable.

Si l’on y regarde de plus près, certains des produits de cette collection représentent des versions “modifiées pour le jeu vidéo” de produits IKEA existants. Prenons par exemple le tableau Uppspel. Il affiche exactement les mêmes dimensions que le Skådis de la marque mais vous devrez débourser 3 $ supplémentaires pour profiter de son look plus agressif, si l’on peut dire. C’est une pratique assez courante en ce qui concerne les produits pour le gaming, mais la majorité de la collection reste dans la lignée d’IKEA, à savoir des tarifs abordables.

Pour l’heure, nul ne sait quand cette collection sera enfin disponible en France. À suivre !