La Chine veut bannir les services qui pourraient rendre les enfants accros

La Chine est un pays qui a tous les droits, ou presque, sur ses citoyens. Régulièrement, l'on apprend la mise en place de telle ou telle loi ou directive, sur des domaines très variés.

Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) tellement pris par un jeu vidéo que vous terminez par y passer toute la journée sans même vous en rendre compte ? Pour les éditeurs et développeurs d’applications, que ce soient des jeux ou non, un tel comportement utilisateur est un succès. Du point de vue de l’utilisateur, par contre, ces types d’applications pourraient être perçus comme mauvais, ou dangereux tout du moins, pour la santé mentale et/ou physique.

La Chine veut bannir les services qui peuvent rendre les mineurs accro

Et c’est un aspect envers lequel certains gouvernements souhaitent agir. En Chine, le gouvernement vient de réviser certaines lois. L’objectif est de venir bannir les services en ligne qui pourraient “causer une addiction” aux utilisateurs âgés de moins de 18 ans. Cela inclut les jeux vidéo, évidemment, mais aussi le livestreaming, les media sociaux, etc. La Chine ne bannit pas purement et simplement l’utilisation de ces services et de ces jeux mais le gouvernement souhaite pouvoir s’assurer que les éditeurs mettent en place des outils pour venir limiter l’impact, et donc les durées d’utilisation, auprès des mineurs.

et qui ne proposeraient pas de fonctionnalités pour limiter leur utilisation

Ce n’est pas la première fois que la Chine introduit des régulations de ce genre pour aider à diminuer la nature addictive des services en ligne et jeux vidéo. Le gouvernement du pays avait par le passé introduit des choses comme un couvre-feu pour le jeu vidéo. Celui-ci vise à limiter le temps passé par les mineurs sur les jeux vidéo durant la semaine.

Étant donné que, en Chine, les utilisateurs doivent utiliser leur carte d’identité fournie par le gouvernement, il est très difficile pour les joueurs de contourner ces règles dans la mesure où créer un nouveau compte avec des informations personnelles factices n’est pas possible. L’Empire du Milieu semble bien décidé à prendre soin de la santé mentale de ses mineurs, peu importe les moyens mis en place. L’avenir nous dira si cela portera ses fruits ou non. Mais si le gouvernement devait bannir totalement les services et applications qui ne respecteraient pas toutes les directives, voilà qui viendraient limiter encore sensiblement les logiciels accessibles dans le pays.