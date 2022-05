La Chine va imprimer en 3D un barrage de 180 m, sans aucune aide humaine

La Chine s'apprête à imprimer en 3D un grand barrage, le tout avec des robots pilotés par l'intelligence artificielle.

La construction a beaucoup évolué ces dernières années, avec des innovations dans les matériaux, évidemment, mais aussi dans les techniques en elles-mêmes. L’une d’entre elles, encore très récente, permet de réduire considérablement les délais. L’impression 3D sera au centre de l’attention dans un énorme projet de barrage en Chine.

Le grand public utilise à peine les imprimantes 3D chez eux, les maisons imprimées en 3D sont encore une exception, mais la Chine veut aller plus loin et se prépare à imprimer en 3D un barrage au Tibet, avec un design propulsé par l’intelligence artificielle et sans aucun employé humain. Une fois achevée, cette installation devrait délivrer pas moins de 5 milliards de kilowattheures d’électricité par an.

Le projet a vu le jour dans le laboratoire d’hydrosciences et d’ingénierie de l’Université Tsinghua il y a 10 ans, avec l’idée générale de mettre au point la plus grande imprimante 3D du monde. Rien que ça ! Une installation qui sera beaucoup, beaucoup plus grande que le genre d’installation que l’on utilise aujourd’hui pour imprimer les maisons en 3D.

Comme une imprimante 3D grand public, ce barrage haut de 180 mètres serait construit couche après couche, de manière extrêmement précise et méthodique.

Le tout avec des robots pilotés par l’intelligence artificielle

Mais faire cela sans aucune aide humaine en n’utilisant que des robots pilotés par une intelligence artificielle pourrait représenter un plus grand défi qu’il n’y paraît. En théorie, les robots peuvent travailler plus rapidement et être plus précis, même dans des conditions dangereuses, mais le terrain et la météo pourraient être vraiment exigeants et il y a fort à parier que de nombreux ingénieurs et autres profils resteront présents sur site pour s’assurer que tout se passe bien. Chaque situation que les robots ne pourront gérer par eux-mêmes devra l’être par un humain.

Ce projet de barrage doit normalement être achevé en 2024, ce qui sera extrêmement impressionnant si l’objectif est atteint. L’impression 3D révolutionne rapidement la manière dont on fabrique les choses, petites comme grandes. Parfois, c’est avec des matériaux ultra-modernes et sophistiqués et de minuscules détails, dans le cas présent, ce pourrait être avec une énorme machine à une vitesse sans précédent.