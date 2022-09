La Chine approuve trois nouvelles missions lunaires, pour une nouvelle sourc ‘énrgi ?

La Chine approuve trois nouvelles missions lunaires pour aller miner de l'hélium-3, un minéral qui pourrait être efficace dans la fusion nucléaire.

Cela fait un certain temps que des rapports indiquent que la Chine aurait approuvé pas moins de trois nouvelles missions sur la Lune après avoir découvert un nouveau minéral similaire au cristal qui pourrait se révéler être très important pour une future production d’énergie. Il y a même un nouveau nom pour ce minéral qui a été récolté sur le sol lunaire : Changesite-(Y).

La Chine approuve trois nouvelles missions lunaires

L’information a été annoncée durant la Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) il y a quelques jours. Les experts pensent que les échantillons dans lesquels ce minéral a été découvert seraient âgés d’un milliard d’années de plus que d’autres échantillons récupérés par des missions précédentes menées par les États-Unis et l’Union Soviétique.

La Chine est le troisième pays à découvrir un nouveau minéral lunaire et, pour être honnête, il n’y a eu aucune avancée sur ce plan depuis 40 ans. Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une réussite historique.

Pour aller miner de l’hélium-3

Tout ceci est très intéressant, et cela pourrait l’être encore davantage d’un point de vue énergétique. En effet, ce nouveau minéral pourrait contenir de l’hélium-3, une forme d’hélium presque inexistante sur terre qui pourrait avoir énormément de valeur pour la fusion nucléaire.

Sans trop entrer ans les détails, l’hélium-3 pourrait être un carburant idéal pour la fusion nucléaire parce que cela pourrait permettre de produire énormément d’énergie sans émettre beaucoup de radiation qui pourrait endommager le réacteur.

un minéral qui pourrait être efficace dans la fusion nucléaire

L’abondance potentielle d’hélium-3 sur la Lune n’est pas nouvelle, tout comme l’idée de miner sur la Lune, idée que la Chine envisage depuis 2014. Un tel minéral pourrait relancer sérieusement la course à la Lune, et c’est aussi pour cette raison que l’on entend parler d’un retour sur la Lune depuis quelques années.

Cette découverte pourrait aider à définir précisément quoi récupérer dans le sol lunaire et où commencer à miner. Dans son article “Helium-3 Power Generation”, Christopher Barnatt mentionne qu’un Space Shuttle plein d’hélium pourrait permettre d’alimenter tous les États-Unis pendant un an, ce qui rend le minage spatial très, très intéressant.

Si cela ouvre assurément des perspectives incroyables, la fusion nucléaire est encore loin d’être opérationnelle, malgré les progrès significatifs réalisés ces dernières années. Les chercheurs travaillant sur des réacteurs à fusion sont parvenus à améliorer la stabilité de la fusion nucléaire et il y a une grande possibilité que cela puisse bien fonctionner et que ça change le monde de manière très positive dans un futur pas si éloigné.