Les LEGO permettent de réaliser tout et n'importe quoi. La seule limite avec ces petites briques, c'est l'imagination. Les exemples ne manquent pas, certains vraiment impressionnants. Voici un nouveau kit qui devrait plaire aux geeks.

Si vous avez connu l’avènement de l’ordinateur personnel, vous vous rappelez peut-être les premières cartes graphiques, et notamment la cultissime 3dfx Voodoo. Il s’agissait de l’un des GPU les plus courants dans les ordinateurs de cette époque. Et si vous avez toujours voulu avoir la vôtre, voici aujourd’hui votre chance. D’une certaine manière, tout du moins.

La carte graphique 3dfx Voodoo recréée en LEGO

Comme vous le savez très probablement, LEGO propose à ses fans du monde entier de soumettre leurs créations sur sa plate-forme LEGO Ideas. Si le succès est au rendez-vous auprès des autres fans, la marque danoise s’engage à utiliser le concept pour réaliser un kit en bonne et due forme et le commercialiser. C’est ce qu’espère aujourd’hui Bhaal_Spawn qui a recréé la carte graphique 3dfx Voodoo, tout en LEGO. Certes, elle ne fonctionnera pas dans votre ordinateur mais le rendu final est vraiment réussi. Simple, mais efficace dira-t-on. Et l’on reconnait clairement la carte, pour celles et ceux qui ont pu l’avoir entre les mains il y a quelques décennies.

Une idée qui n’attend que vos votes pour devenir un kit officiel

Tout le monde peut soumettre une idée sur LEGO Ideas et mais celle-ci doit recueillir un minimum de 10 000 votes avant de pouvoir être prise en considération par LEGO. Pour l’heure, la création de Bhaal_Spawn a déjà récolté plus de 500 votes. Le projet a un peu plus d’un an pour obtenir les 10 000 nécessaires. Nul ne sait si l’idée atteindra ce palier mais si vous aimez l’idée de revoir la carte graphique 3dx Voodoo, ne serait-ce qu’en LEGO, rendez-vous sur la page du projet sur LEGO Ideas et donnez-lui votre vote. Il ne tient qu’à vous que cette carte graphique culte se retrouve dans votre bureau !