La carte de débit Google se dévoile en image

Les géants de la tech ont faim. Toujours plus faim. Ils disposent déjà de leur système de paiement mobile mais Apple était allé plus loin avec sa propre carte de crédit, l'Apple Card. Aujourd'hui, Google semble vouloir précisément la même chose...

Lorsque Apple avait lancé sa propre carte de crédit physique, l’Apple Card, cela avait suscité des critiques et un certain nombre de craintes. C’était une décision très intéressante de la part de la marque à la pomme qui plongeait là assurément bien plus profondément dans le monde de la fintech. Et aujourd’hui, il s’avère que la firme de Cupertino n’est pas la seule à agir ainsi. Selon des images obtenues par TechCrunch, Google pourrait faire de même.

Après Apple, Google dévoile une carte de débit

Cela étant dit, contrairement à l’Apple Card qui est une carte de crédit, la carte de paiement de Google est une carte de débit. Autrement dit, vous pouvez l’utiliser pour payer vos achats tant que vous avez de l’argent dessus. Contrairement à une carte de crédit qui donne à l’utilisateur une ligne de crédit à rembourser le mois suivant. Pour l’heure, les détails concernant cette carte sont très minces mais il y a fort à parier que la carte sera directement liée à Google Pay. Un manière supplémentaire d’encourager les utilisateurs à utiliser le système de paiement du géant de Mountain View.

Un projet qui démarre tout juste aux États-Unis

Les utilisateurs pourront ajouter et retirer des fonds quand ils le souhaitent et verrouiller la carte avec un code PIN pour éviter tout accès non-autorisé. Google a rapidement communiqué sur le sujet suite à cette fuite : “Nous explorons plusieurs pistes quant à la manière dont nous pourrions travailler avec les banques et organismes de crédit aux États-Unis pour offrir des comptes via Google Pay et ainsi aider leurs clients à profiter de nombreux outils de gestion de budget tout en gardant leur argent sur un compte sécurisé par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ou la National Credit Union Administration (NCUA). Notre partenaires principaux actuels sont Citi et la Stanford Federal Credit Union, et nous sommes impatients de pouvoir partager davantage d’informations sur le sujet dans les mois à venir.”