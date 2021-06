La carte bancaire Coinbase désormais utilisable avec Apple Pay et Google Pay

La carte bancaire Coinbase est désormais utilisable avec Apple Pay et Google Pay. Pour pouvoir dépenser ses crypto au quotidien aussi simplement qu'une monnaie fiduciaire.

Il est désormais possible d’utiliser la carte bancaire Coinbase avec Apple Pay et Google Pay pour dépenser votre crypto encore plus facilement chez vous ou en déplacement. À partir de cette semaine, certains utilisateurs seront ajoutés à la liste d’attente pour commencer à gagner jusqu’à 4 % de cashback en récompenses en crypto.

La carte bancaire Coinbase compatible avec Apple Pay et Google Pay

Si vous êtes déjà sur la liste d’attente pour la carte Coinbase, vous recevrez bientôt votre email d’invitation pour finaliser la chose. La carte bancaire Coinbase est une carte de débit, sans frais d’inscription.

Une fois l’autorisation reçue, vous pourrez facilement commencer à dépenser votre argent avec Apple Pay et Google Pay, nul besoin d’attendre de recevoir la carte physique. Et même lorsqu’elle sera arrivée, vous n’aurez plus à vous préoccuper de l’avoir toujours avec vous. Qui plus est, Apple Pay et Google Pay utilisent la tokenisation pour conserver vos informations bancaires en sécurité, et sécuriser vos transactions.

Aussi simple à ajouter que n’importe quelle carte

Si vous êtes utilisateur de Google Pay, vous pouvez ajouter votre carte Coinbase depuis l’application Google Pay. Les utilisateurs d’Apple Pay procèderont de même via l’application Apple Wallet ou directement via l’application Coinbase. Sur iPhone, Apple Pay est facile à configuré. Il suffit d’ouvrir l’application Wallet, de tapoter sur “+” et de suivre les étapes pour ajouter la carte.

Dans l’application Coinbase, vous aurez l’option pour ajouter votre carte à Apple Pay dès que vous aurez l’autorisation pour la carte. Vous pouvez aussi ajouter la carte à Apple Pay via les paramètres. Depuis la page d’accueil, tapotez sur Gérer puis Ajouter à Apple Wallet.

Utiliser la carte bancaire Coinbase avec Apple Pay et Google Pay simplifie considérablement les dépenses de crypto. Et ce n’est que le début, la gestion de vos cryptos sera toujours plus facile.

