La caméra 3D réservée à l’iPhone 12 Pro ?

À chaque nouvelle génération de smartphones, son lot de nouveautés. Ces dernières années, avec les différents modèles de chaque génération, les fabricants peuvent répartir ces nouveautés. Apple devrait procéder encore ainsi avec ses iPhone 12.

Si l’on en croit une récente rumeur, parmi les nouveautés intégrées dans les iPhone de 2020, il faudrait compter sur une caméra 3D. Dans les détails, celle-ci intègrerait un capteur temps-de-vol qui vient aider l’iPhone à mieux évaluer l’environnement qui l’entoure. Cela permettrait notamment d’offrir de meilleurs résultats en réalité augmentée. Une nouveauté bienvenue, surtout quand on sait à quel point la réalité augmentée tient à cœur à la firme de Cupertino.

Apple pourrait réserver sa caméra 3D

Cela étant dit, il semblerait que tous les iPhone 2020 n’aient pas nécessairement droit à cette potentielle nouvelle fonctionnalité. En effet, selon un rapport de 9to5Mac, le code découvert dans iOS 14 laisse entendre que cette nouvelle caméra 3D pourrait n’être disponible que sur les iPhone 12 Pro. Cette découverte est aussi en adéquation avec ce que l’analyste Ming-Chi Kuo avait prédit en 2019, déclarant que seuls deux modèles de ces iPhone 2020 bénéficieraient de cette fonctionnalité.

aux seuls iPhone 12 Pro

Au cas où vous ne le sauriez pas, depuis 2019, Apple a revu l’organisation de sa gamme d’iPhone. L’on trouve désormais un modèle “de base”, l’iPhone 11, auquel viennent s’ajouter des versions Pro, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Cette tendance devrait être conservée pour 2020, avec les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Ces deux derniers modèles devraient donc embarquer la caméra 3D donc il est question aujourd’hui. Cela n’a rien de très surprenant dans la mesure où Apple avait lancé en 2018 une version “plus abordable” de son iPhone, l’iPhone XR, lequel fut suivi par l’iPhone 11. Il devrait assez logiquement être remplacé cette année par l’iPhone 12. Nous devrions avoir davantage de détails dans les mois à venir, bien que l’annonce officielle et la date de disponibilité puissent être repoussées à cause de la pandémie de Covid-19. À suivre !