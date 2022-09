La bêta publique de Diablo IV devrait commencer début 2023

Une bêta fermée de Diablo IV sera organisée très bientôt. La bêta publique arrivera en début d'année prochaine. L'accent sera mis sur le endgame.

Blizzard a l’intention d’inviter certains de ses plus grands fans à jouer à Diablo IV dans les semaines à venir. Le studio a en effet partagé tout récemment quelques détails concernant une bêta fermée du jeu. En utilisant des “données de jeu spécifiques”, Blizzard sélectionnera un nombre restreint de joueurs qui ont récemment passé du temps “significatif” avec les expériences au-delà de l’histoire principale que l’on trouve dans Diablo II : Resurrected et Diablo III.

Une bêta fermée de Diablo IV sera organisée très bientôt

Si vous avez le sentiment que vous répondez à cette description, vous pouvez informer le studio que vous êtes intéressé par cette bêta en vous assurant que l’option “News and Special Offers from Battle.net” est bien activée sur votre compte avant le 11 octobre. Une fois fait, attendez de recevoir un email de Blizzard pour une invitation.

La bêta publique arrivera en début d’année prochaine

Lorsque la bêta arrivera, elle sera jouable sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PS4, avec prise en charge du crossplay et de la progression croisée entre les plateformes supportées. Si vous n’êtes pas sélectionné(e) pour cette phase de bêta, sachez que Blizzard a précisé qu’une bêta publique sera lancée dans le courant du début de l’année prochaine.

L’accent sera mis sur le endgame

La bêta à venir se concentrera sur l’expérience endgame de Diablo IV, pour un certain nombre de raisons. Blizzard explique ne pas vouloir spoiler l’histoire du jeu avant que celui-ci ne soit lancé. Cette décision est aussi le reflet de la manière dont de nombreux joueurs apprécie les jeux Diablo. “Pour beaucoup, le endgame est leur aspect préféré de Diablo – nous voulons nous assurer qu’il soit satisfait, sans jamais tomber à court de d’expériences exigeantes tout au long des nombreuses sessions de jeu”, précise le studio, ajoutant que les retours des joueurs joueront un rôle essentiel pour venir peaufiner l’ensemble.

Une chose à savoir, cependant. N’espérez pas entendre parler du jeu suite à cette bêta fermée. Blizzard a déclaré que l’événement serait “confidentiel”, une allusion pas franchement subtile au fait que des contenus de Diablo IV ont fuité ce week-end.