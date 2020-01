La bêta ouverte de Halo: Combat Evolved disponible en février

Après la phase de test de Halo: Reach et le lancement de la version finale en décembre 2019, Microsoft ouvrira bientôt les portes de Halo: CE aux bêta testeurs.

Halo: Combat Evolved, énorme succès et premier jeu édité et commercialisé par Bungie Software, n’est chronologiquement pas la première aventure du Major/Master Chief. Dans l’ordre de la saga, après Combat Evolved prenait place Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5: Guardians et prochainement Halo Infinite, mais les évènements de Reach lui sont antérieurs. Dans leur volonté de vous faire jouer à la saga dans l’ordre chronologique, les différents jeux vidéo du pack The Master Chief Collection, qui remasterise l’ensemble des titres, sont publiés dans leur ordre historique, le premier ayant été Halo Reach le 3 décembre. Le prochain sur la liste est Halo: CE, dont les tests de bêta débuteront au mois de février selon un communiqué adressé aux “Insiders”.

Petit retard dans le planning

Cette phase de test permettra de peaufiner les aspects de la campagne solo, mais également du multijoueur si l’on se fie à la publication. La bêta publique était cependant prévue pour un lancement en janvier, et ce petit retard pourrait avoir un impact sur le planning de sortie des épisodes suivants et donc de la Master Chief Collection au complet. Entre la phase de test de Halo: Reach, lancée en juin 2019, et sa commercialisation, ce ne sont pas moins de cinq mois qui se sont écoulés. Si Microsoft espère sortir sa compilation simultanément à Halo Infinite fin 2020, les développeurs de 343 Industries vont devoir travailler d’arrache-pied.

Un tarif abordable

On peut penser que le jeu sera lancé à $9.99 aux États-Unis, comme son prédécesseur, soit un tarif sous la barre des 10 euros en Europe. Il reste néanmoins nettement plus avantageux d’opter pour la Master Chief Collection à $39,99 qui contiendra les 6 premiers épisodes, plutôt que de les acheter individuellement. Il faudra en revanche se montrer patient. Les inscriptions aux phases alpha/bêta passent par cette page.