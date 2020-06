Les possesseurs d'appareils Android récent attendent avec impatience, la nouvelle version majeure du système d'exploitation de Google. Aujourd'hui, la bêta d'Android 11 est enfin disponible au téléchargement.

Cette année, Google lancera une nouvelle version majeure d’Android. Étant donné que nous avons eu droit l’année dernière à Android 10, cela signifie que cette année 2020 verra la naissance d’Android 11. Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir avant tout le monde ce que cette nouvelle version a à offrir, sachez que Google vient d’annoncer que la bêta d’Android 11 était désormais disponible au téléchargement.

La bêta d’Android 11 est disponible au téléchargement

Cela signifie donc que si vous avez envie de tester cette nouvelle version et de voir les changements améliorations que Google a apportés, vous pouvez le faire. Cela étant dit, rappelez-vous bien qu’il ne s’agit que d’une version bêta et qu’elle n’est pour le moment disponible que pour les possesseurs d’un Google Pixel 2 ou plus récent. Autrement dit, si vous avez un smartphone d’une autre marque ou un Google Pixel premier du nom, vous ne pourrez en profiter.

Uniquement pour les Google Pixel 2 et ultérieurs (pour le moment)

Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées par la firme de Mountain View pour cette nouvelle version, on citera notamment une optimisation dans la gestion des notifications. Les utilisateurs retrouveront une nouvelle section Conversations , en haut, dans laquelle tous les messages seront désormais rangés. Google introduit aussi certains changements en ce qui concerne les permissions des applications. Les applications non utilisées depuis un certain temps verront leurs permissions être remises à zéro. À noter, comme toujours, ces fonctionnalités pourraient ne pas passer le stade de la bêta. En rendant cette version publique, Google va récupérer les retours des testeurs et dans le cas où des bugs trop sérieux feraient leur apparition, par exemple, le géant pourrait tout à fait décider de retirer telle ou telle fonctionnalité.