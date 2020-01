La batterie Mophie Powerstation Go peut faire démarrer une voiture

Les batteries externes sont des accessoires quasiment obligatoires aujourd'hui, surtout pour les plus gros utilisateurs de smartphones et tablettes. Mophie est l'un des grands noms du marché. Régulièrement, le fabricant dévoile de nouveaux modèles...

Le marché des batteries externes est aujourd’hui extrêmement complet. Pour ne pas dire saturé. La plupart d’entre elles visent les utilisateurs de smartphones ou tablettes à qui il arrive assez régulièrement d’avoir besoin d’un petit extra de jus pour terminer la journée, le temps de retrouver une prise sur laquelle se brancher. Dès lors que l’on souhaite recharger des épisodes plus puissants, par contre, le choix des possibles diminue drastiquement. Voici un modèle particulièrement intéressant chez Mophie.

Mophie Powerstation Go, une batterie externe dopée aux hormones

Si vous cherchez une batterie externe dopée aux hormones, vous pourriez être intéressé(e) de savoir que Mophie vient d’annoncer un tout nouveau modèle, baptisé Mophie Powerstation Go. De portable, elle n’a finalement que le nom. Disons qu’elle est transportable mais vous la sentirez clairement passer dans un sac à dos. Toujours est-il qu’elle dispose de 44 400 mWh de puissance, suffisant pour démarrer une voiture avec des câbles. Appréciable, n’est-ce pas ? Et très pratique, évidemment !

D’autant plus que Mophie livre sa Powerstation Go avec une paire de mini-câbles pour le cas où, précisément. En plus d’être extrêmement puissante, la Powerstation Go intègre aussi une surface de recharge sans fil, ce qui lui permet d’être rechargée sans fil par n’importe quel appareil certifié Qi et jusqu’à 5W. Pour le reste, on citera notamment ses deux ports USB-A, pour recharger de petits appareils électroniques, et sa prise d’alimentation 115 V, pour des appareils plus conséquents, comme un ordinateur portable. Enfin, elle dispose aussi d’une lampe de poche LED. Pratique justement dans le cas où vous seriez en panne de batterie au beau milieu de nulle part par une nuit sans lune. La batterie Mophie Powerstation Go sera en vente dans les jours à venir au tarif de 160$.