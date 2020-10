La batterie de l’iPhone 12 pourrait être plus grande que prévue

Si l’on en croit plusieurs rumeurs datant du mois de juillet dernier, les détails concernant les batteries des iPhone 12 avaient fuité. Et il fallait reconnaître que le tout ne semblait pas vraiment folichon. C’était même assez inquiétant dans la mesure où Apple avait procédé à des améliorations significatives avec l’iPhone 11. Il était assez décevant de constater que la firme de Cupertino semble retomber dans ses travers, si l’on peut dire, avec l’iPhone 12. Il n’en serait rien.

Cela étant dit, une rumeur de dernière minute ou presque de Max Weinbach semble indiquer qu’il n’y a pas vraiment de quoi s’inquiéter. En effet, si l’on en croit le tweet de ce leakster désormais bien connu, les Apple iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max devraient offrir une autonomie supérieure d’une heure par rapport à celle de leurs prédécesseurs. Ce qui est évidemment une bonne chose, vous en conviendrez.

Qui plus est, Max Weinbach affirme que cette augmentation ne devrait être appliquée qu’aux modèles Pro. Il précise aussi que l’iPhone 12 Mini, avec son écran de 5,4 pouces seulement, offrirait quant à lui une autonomie plus faible que celle de l’iPhone 11. Ceci serait directement dû à son form facteur plus petit, empêchant logiquement la firme de Cupertino d’intégrer à l’intérieur une batterie aussi volumineuse que sur les autres modèles. Reste que un plus petit écran consomme aussi moins. Au final, cet appareil pourrait tout de même réserver une jolie surprise.

Peu importe finalement les rumeurs du moment et les précédentes, Apple devrait officialiser ses très attendus iPhone 12 durant l’événement de ce mardi 13 octobre, à partir de 19h (heure française). Nous devrions alors tout savoir de cette nouvelle génération de smartphones de la marque à la pomme. Y compris sur la question de leur batterie et leur autonomie. Rendez-vous demain soir.

https://t.co/XjFk5c1zNM

Expect at least an 1 hour battery life increase for the Pro Models. As seen in internal tests, the 5.4" iPhone will perform worse than the current iPhone 11, which is expected because of its form factor.

— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020