La bague connectée Oura Ring Gen3 peut servir d’oxymètre

Oura dévoile sa bague connectée Oura Ring Gen3. Celle-ci se dote notamment d'un oxymètre de pouls.

Le marché du wearable, et plus particulièrement du wearable pour la santé, a grandement évolué ces dernières années. Outre les désormais classiques montres connectées, il est possible d’opter pour une bague connectée pour suivre au quotidien un certain nombre de constantes de santé. C’est ce que permet notamment Oura avec sa Oura Ring. Voici aujourd’hui la troisième génération, Oura Ring Gen3.

La Oura Ring est un petit appareil électronique de type wearable. La dernière version en date, Oura Ring Gen3 offre un certain nombre de nouveautés, dont un oxymètre de pouls permettant à son porteur d’évaluer sa saturation en oxygène de l’hémoglobine (SpO2).

Le fabricant explique que la lecture est divisée en deux données : “la saturation en oxygène dans le sang moyenne et la régularité de la respiration pendant le sommeil”, ce qui devrait vous permettre de suivre la qualité de votre sommeil.

Typiquement, le SpO2 doit être entre 95 et 100 %. Un niveau plus bas peut être une indication d’importance, à communiquer à son médecin pour des examens plus poussés. Parmi les causes possibles d’une faible saturation, un problème au niveau du cœur ou des poumons.

Celle-ci se dote d’un oxymètre de pouls

Souvenez-vous cependant bien que ces appareils électroniques ne sont pas des appareils médicaux, ils ne devraient pas être utilisés pour poser de quelconques diagnostics. Les fabricants rappellent à leurs clients que, si de gros progrès ont été faits, les technologies médicales ne peuvent pas encore être implémentées dans de si petits appareils et à des tarifs grand public.

Le suivi du sommeil et du rythme cardiaque de la bague Oura Ring Gen3 sont très intéressants pour celles et ceux qui veulent surveiller leur étant de santé et de bien-être général. Avec un tel appareil, si vous vous rendez compte que votre sommeil n’est pas bon, vous pouvez prendre des mesures pour l’améliorer, avec des actions aussi simples que réduire le bruit ambiant ou agir sur l’éclairage, dormir à heures plus régulières, etc.

À 300 €, la Oura Ring Gen3 n’est pas donnée, certes, mais c’est une bonne alternative pour les gens qui n’aiment pas porter de montre ou de bracelet. Elle est disponible en trois coloris brillants : argent, noir et or, et un noir mat.