La 5G pourrait rendre la géolocalisation en intérieur vraiment fonctionnelle

Qualcomm fait la démonstration d'un système de localisation d'intérieur très précis, uniquement grâce à la 5G et une dose d'intelligence artificielle.

Pendant le Qualcomm 5G Summit, le géant américain faisait la démonstration de son système 5G Positioning Evolution qui utilise une combinaison de signal 5G et d’intelligence artificielle pour établir la position d’un appareil en intérieur avec une précision à 30 centimètres près.

Comme vous le savez peut-être, la localisation en intérieur est en chantier depuis plus de dix ans et le grand public n’a malheureusement pratiquement aucune solution vraiment utilisable. Il y a plusieurs raisons à cela. La plupart des systèmes de positionnement d’intérieur ont besoin d’infrastructure spécifique et utilisent des protocoles sans fil qui n’ont rien de standard. Une ligne de vue directe entre l’émetteur et le récepteur peut aussi se perdre, ce qui entraîne une faible précision. Enfin, le signal peut passer à travers des objets comme des arbres qui viennent interférer avec le signal.

L’approche de Qualcomm est en deux phases. Tout d’abord, le positionnement 5G qui utilise l’infrastructure de communication sans fil, déjà existante et pas installée uniquement pour la localisation. Cela fonctionne avec votre téléphone (ou n’importe quel appareil 5G) qui émet un signal 5G à des points d’accès 5G à proximité, avec un horodatage. La quantité de données transmise est très faible et utilise virtuellement aucune bande passante. Chaque point d’accès reçoit le signal à un moment légèrement différent. Il devient alors possible de trianguler la position de l’émetteur. C’est le même principe que le GPS, mais en intérieur. Une solution ingénieuse et pratique.

Uniquement grâce à la 5G et une dose d’intelligence artificielle

Cela étant dit, ce n’est pas suffisant. Malheureusement, le monde réel est plein de situations pour le moins problématiques, avec des murs, des coins, des arbres, autant d’obstacles pour les signaux. Autant de points en moins pour la précision finale. Et c’est précisément ce que l’on recherche dans la géolocalisation d’intérieur.

C’est là qu’entre en jeu l’intelligence artificielle. Les ingénieurs de Qualcomm ont montré qu’il était possible d’apprendre à un réseau de neurones à corriger les interférences de l’environnement avec le signal 5G. L’apprentissage en question consiste à placer des QR codes qui marquent 100 % de précision des positions et d’utiliser ce “terrain de vérité” pour enseigner à l’IA. Les ingénieurs utilisent ensuite le positionnement 5G approximatif comme données d’entrée au réseau de neurones et compare les résultats avec celles du terrain de vérité pour redonner à l’IA les résultats incorrects jusqu’à ce que la précision du positionnement 5G s’améliore.

Dans certains cas, cette précision, de 2,5 m avec la 5G seule, est descendue jusqu’à 30 cm, ce qui est tout à fait remarquable. Une telle précision est absolument fantastique pour un positionnement d’intérieur grand public, et cela pourrait évidemment être très intéressant aussi pour l’industrie et notamment les robots. De plus en plus de sociétés veulent déployer des réseaux 5G privés pour leurs bâtiments, ce serait là une “fonctionnalité bonus” très sympathique.

Toujours est-il que, si cette démonstration est effectivement impressionnante, nous n’avons aucune idée, à l’heure actuelle, de quand nous pourrions éventuellement utiliser cette technologie dans nos vies quotidiennes. La bonne nouvelle, c’est que nos smartphones 5G ont déjà le matériel nécessaire. Avec la multiplication des infrastructures 5G, l’opportunité d’installer une telle localisation d’intérieur augmentera. Nous n’avons jamais été aussi proches d’un système de positionnement d’intérieur aussi simple et précis.