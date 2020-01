Kwikset Halo Touch, serrure connectée avec lecteur d’empreinte digitale

L'un des éléments intéressants quand on veut connecter sa maison, c'est la serrure. Il existe déjà de nombreux modèles, le CES 2020 nous en fait découvrir de nouveaux avec des technologies très intéressantes. En voici un qui embarque un lecteur d'empreinte digitale.

Netatmo profitait du CES 2020 pour dévoiler son nouveau produit phare pour cette année, à savoir une serrure connectée utilisant des clefs NFC. Voici aujourd’hui un autre produit avec une autre solution très intéressante. Kwikset dévoile sa vision de la serrure connectée, Halo Touch, un système connecté via WiFi embarquant un lecteur d’empreinte digitale pour verrouiller/déverrouiller facilement votre porte d’entrée.

Kwikset Halo Touch, une serrure connectée avec lecteur d’empreinte digitale embarqué

Il existe déjà de nombreux systèmes de sécurité pour votre maison connectée mais il faut reconnaître que l’authentification par empreinte digitale est clairement parmi les plus naturelles pour s’ouvrir ou fermer la porte de chez soi. La serrure Kwikset Halo Touch peut stocker jusqu’à 100 empreintes digitales pour 50 utilisateurs. Autrement dit, vous pourrez assez facilement l’utiliser pour laisser entrer toute votre famille. À moins que vous n’ayez une très grande famille et que vous souhaitiez leur laisser la porte ouverte à tout moment. Dans le contraire, vous serez couvert et pourrez autoriser des accès ponctuels à untel ou untel.

Une solution très naturelle pour verrouiller/déverrouiller sa porte

Via l’application mobile dédiée, vous pourrez aussi visualiser l’historique des entrées/sorties et gérer l’accès où que vous soyez. Et parce que l’intégration est primordiale dans une maison connectée, la serrure est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Si vous avez des appareils compatibles, vous n’aurez aucun problème à l’utiliser au quotidien. La serrure connectée Kwikset Halo Touch sera disponible dans les mois à venir au tarif public de 249$ directement chez certains revendeurs généralistes comme Amazon, HomeDepot, Build, etc. Une chose est sûre, la maison ne manque pas de solutions pour gérer la porte d’entrée, et vous simplifier la vie pour dire enfin adieu à ces satanées clefs que l’on perd tout le temps et/ou que l’on se fait voler.