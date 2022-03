Kung Fu Panda : DreamWorks Animation va poursuivre les aventures de Po sur Netflix

La plateforme de streaming Netflix va étendre l’univers de Kung Fu Panda avec une série animée. Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon est produit par les producteurs exécutifs Peter Hastings et Shaunt Nigoghossian. Les co-producteurs exécutifs sont Chris Amick et Ben Mekler.

It's #NationalPandaDay panda-monium! @jackblack returns as Po in Kung Fu Panda: The Dragon Knight, an all-new series coming soon to @netflix! pic.twitter.com/biGfLwbrRk

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) March 16, 2022