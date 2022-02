Kraven the Hunter : Russell Crowe sera dans un nouveau film Marvel

L'acteur néo-zélandais Russell Crowe jouera aux côtés d'Aaron Taylor-Johnson dans Kraven the Hunter, un des prochains films du Spider-Man Universe de Sony.

Les détails concernant l’intrigue du film et le personnage incarné par Russell Crowe (Gladiator, The Loudest Voice, Thor : Love and Thunder) sont gardés secrets. Kraven est connu pour être un anti-héros Marvel emblématique qui s’est imposé comme l’un des plus redoutables ennemis de Spider-Man, rencontrant également Venom, Black Panther et bien d’autres personnages.

Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk ont écrit le scénario de ce nouveau film de super-héros, dont la sortie en salles est prévue pour le 13 janvier 2023. Avi Arad et Matt Tolmach en sont les producteurs, tandis que J.C. Chandor est derrière la caméra. Sony et Marvel cherchent vraisemblablement à créer une franchise autour de Kraven, Aaron Taylor-Johnson ayant signé l’an dernier un contrat pour plusieurs films.