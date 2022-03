Kraven the Hunter : Ariana DeBose sera la super-vilaine Calypso

Le couple Kraven-Calypso sera présent dans l'adaptation cinématographique de Kraven the Hunter.

L’actrice américaine Ariana DeBose (A Bronx Tale, Hamilton, Pippin) intègre le casting du film Kraven the Hunter et incarnera le personnage haïtien Calypso Ezili, surnommé la Sorcière ou la Chasseuses d’âmes en raison de ses “pouvoirs” liés à la magie vaudou. Rivale de Spider-Man, elle sera rapidement amenée à rencontrer Kraven pour tenter d’éliminer le célèbre homme araignée mais en vain. D’ailleurs, elle finira par devenir l’amante du chasseur et n’hésitera pas à le venger une fois mort.

EXCLUSIVE: Fresh off her historic win at the #SAGAwards Sunday night, Ariana DeBose has her sights set on her next major project as the Oscar-nominee is set to join Sony Pictures’ 'Kraven the Hunter,' starring Aaron Taylor Johnson in the titular role https://t.co/8V0YNPBF34 pic.twitter.com/e1BXsZ7cb8 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 1, 2022

Kraven (interprété par Aaron Taylor Johnson), qui fait partie de l’univers Marvel de Sony Pictures Entertainment (SSU), est l’un des antihéros les plus emblématiques et les plus célèbres de Marvel. Il a rencontré Venom et Black Panther, entre autres, et est l’un des ennemis les plus connus et les plus redoutables de Spider-Man. Le film réalisé par J.C. Chandor sortira dans les salles obscures d’ici le 13 janvier 2023.