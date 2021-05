Kraven the Hunter : Aaron Taylor-Johnson incarnera l’un des anti-héros de Marvel

Après Venom et Morbius, Sony Pictures prépare un troisième film consacré à un ennemi de Spider-Man.

Réalisé par J.C. Chandor (Margin Call, All is Lost, Triple Frontier) avec les producteurs Avi Arad et Matt Tolmach, le film Kraven the Hunter mettra en scène Aaron Taylor-Johnson. Les performances athlétiques du combien britannique dans Bullet Train avec Brad Pitt ont convaincu les pontes de Sony Pictures. Présent dans la franchise médiatique Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC), Kraven est l’un des antihéros les plus emblématiques et les plus notoires de Marvel. C’est également l’un des ennemis les plus connus et les plus redoutables de Spider-Man.

Le scénario a été écrit par Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk. Alors que le long-métrage est attendu pour le 13 janvier 2023 aux USA, le tournage devrait débuter très prochainement. Morbius doit sortir le 19 janvier 2022 tandis que la sortie de Venom 2 au cinéma est planifiée pour le 24 septembre prochain aux États-Unis et le 20 octobre prochain en France.

Kraven, un ennemi redoutable pour Spider-Man

Demi-frère du Caméléon, Kraven est typiquement dépeint comme un célèbre chasseur de gros gibier qui cherche à tuer Spider-Man pour prouver qu’il est le plus grand chasseur du monde. Bien qu’il soit souvent trop confiant dans ses propres capacités, dont il se vante, il possède un grand sens de l’honneur et traite ses adversaires comme des égaux jusqu’à preuve du contraire. Pour cette raison, Kraven a également été décrit comme un anti-héros et un allié de Squirrel Girl et parfois de Spider-Man lui-même, qu’il a fini par respecter profondément pour les nombreuses fois où il l’a battu. Né dans une aristocratie qui avait pris fin, il est devenu Kraven le Chasseur après avoir rencontré un sorcier vaudou nommé Calypso. Il a pris une potion à base de plantes qui a amélioré ses pouvoirs physiques lui donnant la force, la vitesse et les sens pour correspondre à un chat de la jungle. La potion a également prolongé sa vie en gardant sa santé et sa vitalité pour les années à venir.