Krafton va produire des jeux et services basés sur la blockchain

Solana Labs s'associe avec Krafton pour le développement et l’exploitation de jeux et services basés sur la blockchain et les NFT.

Après avoir investit plusieurs millions de dollars dans les NFT et le métavers en s’entourant de Naver Z, Seoul Auction Blue et XBYBLUE, le groupe sud-coréen Krafton (PUBG, TERA, The Callisto Protocol, Subnautica) annonce un partenariat à long terme avec Solana Labs dans le but de collaborer dans le marketing et le design de jeux via diverses technologies de blockchain, mais également faciliter la recherche pour des opportunités d’investissement dans le secteur.

“Nous cherchons continuellement de nouvelles façons de travailler de près avec des sociétés proche de la blockchain telles que Solana Labs“, a déclaré Huyngchul Park, responsable de l’équipe web 3.0 chez Krafton. “ En tant qu’une des meilleures blockchains mondiales à haute performance, forte de sa vitesse élevée et son faible coût, Solana représente le meilleur de l’écosystème web 3.0 et de ses technologies. Avec cette coopération, Krafton acquerra les connaissances nécessaires afin d’accélérer ses investissements dans les expériences basées sur la blockchain et leur production“. Johnny Lee, chef du développement business gaming chez Solana Labs, ajoute : “ Nous sommes enthousiasmés par l’engagement de Krafton à construire le futur du gaming avec nos équipes. Krafton est un innovateur établi dans l’industrie des jeux vidéo et nous sommes ravis de faire partie de leur prochaine étape. Nous constatons que les joueurs recherchent de plus en plus les jeux on-chain et les sociétés de jeux qui répondent rapidement à cette demande sont propices à un succès continu. ”

Solana, la blockchain la plus performante au monde

Conçue pour permettre la création d’applications évolutives et faciles à utiliser dans le monde, Solana offre aux développeurs la confiance nécessaire pour construire sur le long terme, tout en proposant une mise à l’échelle prévisible sans compromettre la sécurité ou la composabilité. Les performances de Solana reposent sur une technologie unique, capable de traiter des dizaines de milliers de contrats intelligents à la fois grâce au Proof of History, un système d’horodatage à faible latence et inférieur à la seconde applicable à l’échelle mondiale.