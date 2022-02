Krafton se renforce dans le mobile avec 5minlab

L'expertise de 5minlab en matière de développement de jeux axés sur la technologie va fortement aider Krafton dans le domaine du mobile.

Alors que Krafton cherche à étendre ses capacités en matière de jeux, l’éditeur sud-coréen a décidé de faire du recrutement maison en s’offrant 5minlab (Smash Legends, Como in Adventure, Brickscape, Express Thru) pour pas moins de 20 millions de dollars. Ce dernier rejoint le collectif de studios de développement de jeux indépendants composé de PUBG Studio, Bluehole Studio, Striking Distance Studios, RisingWings, Dreamotion et Unknown Worlds, les créateurs de Subnautica et de Natural Selection.

“En se basant sur la façon dont 5minlab a relevé des défis audacieux et s’est développé de manière significative depuis sa fondation en 2013, Krafton pense que nous partageons les mêmes objectifs et aspirations en matière de développement de jeux“, a déclaré CH Kim, PDG de Krafton. “Grâce à cette acquisition, Krafton se lie à un studio indépendant avec des développeurs exceptionnels qui possèdent d’excellentes compétences techniques. Avec notre soutien, nous espérons seulement accroître la capacité de 5minlab à créer de nouveaux titres passionnants“. Moon-hyoung Park, PDG de 5minlab : “En plus d’être une société de jeux coréenne présentant un succès mondial, l’engagement de Krafton à renforcer sa technologie et à accroître ses capacités de développement de jeux reste intact. Nous pensons que l’expérience et la technologie de 5minlab en matière d’opérations mondiales aideront Krafton à consolider son avantage concurrentiel. Nous sommes impatients de voir les expériences incroyables que nous allons créer ensemble.“