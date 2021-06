Krafton renforce son engagement dans l’industrie du divertissement interactif

La société de production de contenu interactif thingsflow devient une filiale de Krafton.

Après avoir récupéré la gestion du service de messagerie coréen Between, Krafton met désormais la main sur Hellobot de thingsflow, une plateforme de contenu basée sur le chat qui permet aux utilisateurs de dialoguer avec des personnages pilotés par des robots via des applications dédiées et des services de messagerie qui compte plus de quatre millions d’utilisateurs en Corée et au Japon. Malgré le rachat, le directeur général Suji Lee va soutenir les services existants et développer de nouveaux modèles économiques de divertissement avec ses équipes : “Je suis très heureux de travailler avec eux pour créer un monde de contenu interactif compétitif qui est technologiquement riche et unique. Je ferai de mon mieux pour soutenir l’esprit de la société qui consiste à défier les conventions et son effort pour s’étendre au-delà du jeu.”

PUBG parent acquires creator of HelloBot chat platform citing its ability to apply AI to a variety of serviceshttps://t.co/HWfAadzSSX — GamesIndustry (@GIBiz) June 29, 2021

“thingsflow est doté d’une connaissance approfondie des tendances de consommation de contenu que nous pouvons exploiter afin de créer de nouvelles expériences innovantes pour les publics du monde entier. L’entreprise a démontré qu’elle appliquait avec succès des technologies d’IA de pointe à travers divers services. Grâce à ce partenariat, nous espérons construire un avenir passionnant et plein de joie grâce à des expériences uniques que nous sommes les seuls à pouvoir offrir“, déclare Kim Chang-han, PDG de Krafton.