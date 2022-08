Krafton puise dans la littérature fantastique coréenne avec The Bird That Drinks Tears

L'adaptation vidéoludique de la série de romans The Bird That Drinks Tears créée et écrite par l'auteur Yeong-do Lee est aux prémices de son développement chez Krafton.

Comme CD Projekt RED avec The Witcher d’Andrzej Sapkowski, Krafton a décidé de créer un nouveau jeu basé sur un roman fantastique locale afin de continuer à diversifier ses contenus :

Notre mission est de raconter des histoires passionnantes et significatives à travers l’art du jeu vidéo. Qu’il s’agisse des histoires personnelles et uniques des champs de bataille, des mondes fantastiques riches ou des horreurs de l’espace, nous voulons créer des mondes qui repoussent les limites de la créativité et de l’immersion. Bien qu’il soit encore tôt, nous sommes ravis d’annoncer officiellement notre prochaine grande aventure. C’est une toute nouvelle expérience qui s’inspire du chef-d’œuvre de Yeongdo Lee. Ce projet ambitieux vise à donner vie à l’univers de The Bird That Drinks Tears grâce à des races uniques et rafraîchissants, des paysages magnifiques et envoûtants, et des récits captivants, immersifs et poignants.

The Bird That Drinks Tears, le futur AAA international de Krafton

Krafton recrute actuellement les meilleurs talents internationaux, comme le concept artist Iain McCaig (Star Wars, Avengers, Harry Potter, Terminator), pour concrétiser sa vision ambitieuse de The Bird That Drinks Tears. Les premières illustrations proposent des interprétations originales des quatre races distinctes du roman, à savoir les humains, les Rekkon, les Tokebi et les Nhaga.

Kagan (humain) : Le personnage principal qui mène l’histoire générale du roman survit en mangeant du Nhaga cru par vengeance dans le royaume de Nhaga en raison d’un certain incident

Rekkon : Ce sont des guerriers, qui ont les traits d’un oiseau géant, avec des capacités physiques écrasantes. Ils obtiennent des armes fabriquées uniquement pour eux dans la Forge Finale et relèvent ensuite un défi pour réaliser leur ambition de toujours

Tokebi : Inspirés d’un gobelin traditionnel coréen, ils sont non agressifs et enjoués. Ils sont habiles avec le feu, et même s’ils meurent, ils peuvent vivre une vie éternelle en tant qu’Orusin. C’est pourquoi ils n’ont pas peur de la mort

Nhaga : Une race à sang froid comme les reptiles. Ils sont sensibles aux environnements et à la température, c’est pourquoi ils ne résident que dans le Sud rempli de jungle tropicale, et ne peuvent pas supporter le froid du Nord. Ils ne communiquent pas non plus avec le son, mais ils ont leur mécanisme de communication unique appelé Neam, et grâce à l’ablation du cœur, ils peuvent avoir un corps semi-immortel

L’histoire de The Bird That Drinks Tears

The Bird That Drinks Tears est un roman fantastique en quatre volumes aimé et célébré depuis plus de 20 ans en Corée du Sud. L’histoire commence lorsque quatre races – les humains, les Rekkon, les Tokebi et les Nhaga – se retrouvent mêlées à un événement imprévu. Les Nhaga, l’une des races les plus uniques de cet univers, ont occupé la moitié sud du monde à la suite d’une guerre massive qui s’est déroulée dans le passé, et mènent une culture recluse sans interagir avec les trois autres races depuis lors. Puis, tout à coup, par la faute d’un confident, un effrayant complot que les Nhaga prépare est révélé. Les trois races du Nord, en vertu d’un proverbe plus ancien que la crasse “Trois font un”, doivent créer une équipe de secours composée d’un éclaireur, d’un défenseur et d’un magicien, pour se faufiler dans la jungle de Nhaga et sauver le complice.