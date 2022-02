Krafton investit dans les NFT et le métavers

Naver Z va aider le groupe sud-coréen Krafton à construire une plateforme métavers de NFT pensée pour dynamiser la communauté de créateurs.

La future plateforme métavers de NFT que prépare Krafton (PUBG Battlegrounds, New State Mobile The Callisto Protocol, TERA et ELYON) exploitera son expérience en création de jeux en ligne, une technologie adéquate afin de développer un outil de création de contenu généré par utilisateur mais également pour construire un monde virtuel de haute qualité en utilisant Unreal Engine. A noter que le monde virtuel Zepeto créé par Naver Z permettra de gérer le service métavers, sa communauté environnante et ses services sociaux.

“Ce partenariat entre Krafton et Naver Z est renforcé par l’expertise de chacune des entreprises et un objectif commun visant à développer un futur guidé par des NFT et le métavers“, déclare HyungChul Park, responsable de l’équipe web 3.0 chez Krafton. “En combinant les technologies existantes de Krafton, ainsi que sa recherche sur la construction des écosystèmes évolutifs du Web 3.0 pilotés par les créateurs, avec l’expérience et le potentiel de Naver Z et Zepeto, nous sommes confiants que nous pouvons créer un métavers ouvert de haute qualité, orienté CGU, qui se distinguera des autres services et dynamisera l’économie mondiale des créateurs grâce aux technologies NFT. ”

Des millions de dollars pour créer et vendre des avatars NFT

Bluehole Studio de Krafton se prépare à collaborer avec Seoul Auction Blue (2,5 millions de dollars) et XBYBLUE (4,1 millions de dollars) afin de rentrer sur le marché des NFT.

Seoul Auction Blue est une filiale de Seoul Auction, plus grand commissaire-priseur d’art de Corée, cherchant à développer le marché en exploitant une plateforme commune d’achat d’œuvres d’art, à savoir SOTWO

XBYBLUE est une filiale de Seoul Auction Blue proposant un service appelé XXBLUE, qui sécurise et stocke les propriétés intellectuelles de divers contenus numériques pour offrir aux utilisateurs un contenu artistique numérique limité

Ensembles, les entreprises s’appuieront sur l’immense flotte de serveurs du jeu de rôle massivement multijoueur de Krafton et à la pointe des technologies graphiques pour créer et vendre des avatars NFT qui pourront être utilisés à l’avenir dans le métavers. Seoul Auction Blue et XBYBLUE seront responsables du design, de la promotion des NFT et de la gestion de la propriété intellectuelle de Krafton.