Krafton Game Union va héberger et protéger ses jeux avec Microsoft Azure

Une collaboration mondiale entre Microsoft et Krafton Game Union pour assurer la protection des données personnelles.

Le portefeuille mondial des produits de Krafton Game Union (PUBG Corporation, Pnix, Squall, Red Sahara Studio, Delusion Studio) maximise la sécurité de ses données et la protection de la vie privée des joueurs grâce au service cloud computing de Microsoft : “Azure alimente certains des plus grands jeux multijoueur avec une sécurité de pointe et l’ensemble d’offres de conformité le plus complet de tous les fournisseurs de services dans le cloud. Cette collaboration garantira le respect des droits à la vie privée et la conformité totale des logiciels concernés avec l’ensemble des lois et réglementations en vigueur. Pour renforcer davantage la sécurité des données, nous allons développer un système qui effectue régulièrement des audits et des vérifications sur le stockage des informations personnelles identifiables dans les territoires où Krafton et ses filiales exploitent des services de jeux.”

PUBG Mobile prépare son retour en Inde

Banni depuis début septembre dans le pays de Gandhi à cause de tensions politiques entre la Chine et l’Inde, la version mobile de Playerunknown’s Battlegrounds par Tencent pourrait bientôt revenir dans la plus grande démocratie du monde où le battle royale comptait 50 millions de joueurs grâce à l’accord avec Microsoft pour utiliser les services d’Azure afin d’héberger et de protéger l’ensemble du catalogue de Krafton Game Union. Pour mémoire, le gouvernement indien soupçonne que de nombreuses applications chinoises volent les données personnelles des utilisateurs.