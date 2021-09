Krafton étend le PUBG Universe avec des contenus narratifs

Des divertissements narratifs, qui englobent de nombreuses œuvres sur différents supports, unies par des thèmes communs de survie et une chronologie partagée, pour étoffer le lore de Playerunknown's Battlegrounds.

Prévu pour le courant de l’année sur iOS et Android (plus de 32 millions de pré-inscriptions sur le Google Play Store), PUBG : New State a été présenté par Krafton comme la suite de Playerunknown’s Battlegrounds. Afin d’enrichir la licence et conserver l’attente autour de cette expérience free-to-play qui devrait devenir le Battle Royale le plus réaliste sur mobile, plusieurs divertissements narratifs permettent de mieux comprendre l’évolution de cette dernière grâce à investissement continu :

Ground Zero : un court-métrage directement lié à l’histoire de la nouvelle carte Taego de PUBG où le comédien Don Lee (Eternals, Busanhaeng, The Flu) incarne un prisonnier ignoble qui tente de s’échapper d’une prison hostile en Corée du Sud dans les années 1980

Mysteries Unknown : une série-documentaire avec Tragedy at Dinoland, Paramo et Birth of the Battlegrounds. Le premier opus dévoile la vérité dérangeante derrière Dinoland, le deuxième met en avant la sombre histoire autour d’un plateau au Pérou aux propriétés étranges et enfin le troisième explore l’histoire officielle derrière la compétition mortelle de Battle Royale sur le champ de bataille

Fall of Troi : une cinématique rythmée par la musique des icônes du slashercore Ice Nine Kills où les spectateurs découvrent l’existence de différentes factions en conflit à travers la ville fictive de Troi (six heures avant sa transformation en un champ de bataille déchiré par la guerre) dans un futur lointain et plongent dans les mystères du Masque d’or

Les contenus narratifs de PUBG