Konvoy lance un nouveau fonds de 150 millions de dollars pour les jeux de la blockchain

Konvoy Ventures lance un nouveau fonds pour la GameFi, 150 millions de dollars pour les jeux basés sur les crypto-monnaies et la blockchain.

La société de capital-risque Konvoy Ventures annonce le lancement d’un nouveau fonds de 150 millions de dollars. Une partie de ces fonds sera investie directement dans des jeux basés sur les crypto-monnaies et la blockchain, les fameux pay-to-earn qui ont tant le vent en poupe depuis quelques mois.

Konvoy Ventures est prêt à débourser au moins 30 millions de dollars pour soutenir les jeux et projets de jeux reposant sur les crypto-monnaies et la blockchain les plus prometteurs. C’est à cela qu’est dédié le fonds Konvoy Fund III, un capital de 150 millions de dollars que l’entreprise investira dans diverses plates-formes et technologies de l’industrie des jeux vidéo. Selon Bloomberg, jusqu’à 30 %, soit 45 millions de dollars, de ce fonds seront alloués aux jeux crypto et blockchain.

150 millions de dollars pour les jeux basés sur les crypto-monnaies et la blockchain

Si le nom de Konvoy vous dit quelque chose, c’est parce que l’entreprise est déjà un acteur important de l’industrie des crypto et des jeux basés sur la blockchain. La société a déjà financé nombre de sociétés et projets à succès, comme Sky Mavis, créateur d’Axie Infinity, la plate-forme d’avatars Ready Player Me pour le métavers ou encore le jeu de NFT en monde ouvert Genopets. Au total, Konvoy a investi dans 35 entreprises à ce jour via ses deux premiers fonds, et ce, aux quatre coins du globe.

Ces derniers mois, l’intérêt pour les jeux basés sur la blockchain n’a cessé de croître, avec les concepts de “play-to-earn” et “NFT-featuring” en tête de pont. Logiquement, les financements ont suivi. Le dernier fonds de Konvoy était d’ailleurs lancé après un investissement de 32 millions de dollars réalisé par Animoca Brands, Samsung Next et WeMade dans Planetarium Labs. La GameFi dans sa globalité devrait exploser dans les mois à venir. Des géants comme A16z et Dapper Labs ont ainsi promis d’investir pas moins de 1,3 milliard de dollars dans cette industrie naissante.