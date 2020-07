Konami vend désormais des PC gaming

Konami est un nom que l'on associe davantage à des licences de jeux vidéo qu'à du matériel pour le jeu vidéo. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien pour du matériel que l'entreprise fait parler d'elle. Avec des PC dédiés au gaming, plus précisément.

Konami est connu par les joueurs comme étant l’éditeur d’un certain nombre de franchises très populaires parmi lesquelles PES, Metal Gear Solid, Castlevania ou encore Silent Hill, pour ne citer que celles-ci. Cela étant dit, il semblerait que l’entreprise ait envie de diversifier ses activités et de créer des produits très différents, comme des PC gaming.

Konami dévoile ses propres PC gaming sous la marque Arespears

Selon un rapport du media japonais PC Watch, la société aurait lancé plusieurs PC gaming sous la marque Arespear. Trois modèles différents seraient disponibles : le C300, le C700 et le C700+. Tous trois offriront le même design, en ce qui concerne le châssis tout du moins, et de fait, les mêmes dimensions. Les seules différences se feront au niveau des composants internes. Le C700+, lui, embarque en sus un panneau latéral en acrylique avec un éclairage RGB intégré.

De bien jolies bêtes aux performances élevées

En ce qui concerne les composants en eux-mêmes, il faut savoir que le C300 dispose d’un processeur Intel Core i5-9400F avec 8 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD PCIe et d’un GPU NVIDIA GeForce GTX 1650. Les C700 et C700+ sont propulsés par un processeur Intel Core i7-9700 avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, 1 To de HDD et un GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

Concernant les tarifs, il faut savoir que les machines Arespears sont proposés à 1 760$, 3 016$ et 3 226$ pour les C300, C700 et C700+ respectivement.