Konami va sponsoriser l’AC Milan avec eFootball

Le club de football italien AC Milan et l'éditeur japonais Konami vont renforcer leur statut commun de puissances du divertissement, en générant un écosystème innovant d'initiatives qui uniront les joueurs et les fans sur et en dehors du terrain.

Dès le début de la saison prochaine, le logo eFootball de Konami figurera sur le devant du nouveau kit d’entraînement officiel de l’équipe masculine, qui sera porté par les joueurs lors de leurs séances d’entraînement au Milanello Sports Centre, ainsi qu’avant chaque rencontre des compétitions nationales et internationales. Cet accord illustre l’attrait mondial de l’AC Milan, qui ne cesse de croître sur les terrains et en dehors. En outre, ce partenariat réunit deux marques qui ont toujours alimenté les passions de millions de personnes à travers le monde. Ce sont des icônes mondiales de l’innovation, du sport et du divertissement, capables de séduire des publics de plus en plus larges et qui ont constamment créé de nouvelles tendances.

“Nous avons l’honneur de travailler avec l’AC Milan. Devenir le partenaire principal de l’un des plus grands clubs de football en Europe et afficher notre marque sur leurs tenues d’entraînement est une opportunité incroyable“, déclare Naoki Morita, président de la filiale européenne de Konami. “Nous avons hâte de collaborer avec le club afin de créer ensemble un partenariat innovant“. Casper Stylsvig, chief revenue officer de l’AC Milan, ajoute : “Nous sommes ravis d’accueillir Konami dans notre famille en tant que partenaire principal et notre tout premier partenaire de tenues d’entraînement pour l’équipe masculine. Nous sommes très heureux du potentiel offert par ce partenariat, pour notre club et notre marque, qui nous permettra d’innover ensemble.”

Unir les univers physique et numérique

Le partenariat entre l’AC Milan et Konami prendra officiellement effet le 1er juillet prochain et concernera également un ensemble de droits dont le San Siro, des scans faciaux complets en 3D, et des uniformes entièrement sous licence avec les maillots domicile, extérieur, third et gardien de but pour eFootball.