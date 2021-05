Konami ne participera pas à l’E3 2021

Le retour du plus grand salon dédié au jeu vidéo au monde dans un format numérique va se faire sans Konami.

L’éditeur japonais Konami annonce son absence à l’E3 2021, mais promet de nouvelles annonces dans les mois à venir : “En raison du timing, nous ne serons pas prêts cette année. Nous tenons néanmoins à rassurer nos fans, nous sommes en plein développement sur un certain nombre de projets clés, alors restez à l’écoute pour des informations inédites d’ici les prochains mois. Bien que nous ne participons pas cette année à la nouvelle édition de l’E3, nous avons beaucoup de respect pour l’ESA et nous savons que cette année sera un grand succès. Nous continuerons à soutenir l’ESA et souhaitons le meilleur à tous les participants de cette année.”

Les prochains jeux de Konami