Konami et Bloober Team vont collaborer conjointement sur la production de nouveaux contenus

Un partenariat stratégique entre l'éditeur japonais Konami et le studio polonais Bloober Team est annoncé.

Cet accord de coopération stratégique inclut des contenus originaux ou basés sur des licences existantes développés par les deux sociétés et l’échange de savoir-faire. Bloober Team (Layers of Fear, Observer, Blair Witch, The Medium) est une structure indépendante fondée en 2008 et basée à Cracovie en Pologne. Son équipe est réputée pour sa vision d’auteur et son sens artistique et a lancé à l’échelle mondiale de nombreux contenus de haute qualité. Konami, l’un des plus importants éditeurs de jeux vidéo au monde basé à Tokyo au Japon, développe du contenu divertissant pour consoles et mobiles ainsi que des jeux de cartes (eFootball PES, Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Contra, Yu-Gi-Oh!).

【ニュースリリース※2021/6/30付】

Bloober Team S.A. との業務提携に関するお知らせhttps://t.co/wI3F0mZVpr — KONAMI コナミ公式 (@KONAMI573ch) June 30, 2021

“Nous produisons des contenus de divertissement originaux et des façons d’en profiter grâce aux technologiques actuelles. D’importants changements sont attendus à l’avenir dans l’ndustrie du divertissement numérique. Nous sommes impatients de combiner les caractéristiques et les forces de Bloober Team aux nôtres afin de créer des contenus de haute qualité“, explique Hideki Hayakawa, administrateur délégué et directeur général de Konami. “C’est pour moi un jour historique et le point culminant de plusieurs années de travail. Le fait qu’une entreprise renommée telle que Konami ait décidé de coopérer stratégiquement avec Bloober Team signifie que nous faisons également partie des leaders du jeu vidéo, et que nous sommes devenus un partenaire égal pour les principaux acteurs du marché“, commente Piotr Babieno, PDG de Bloober Team.

Le retour de Silent Hill avec Bloober Team ?

En début d’année, Bloober Team avait fait savoir qu’un nouveau jeu d’horreur était en développement depuis plus d’un an avec un éditeur très connu : “Je ne peux pas vous dire qui. Je ne peux pas vous dire de quel projet il s’agit, mais je suis plutôt sûr que les gens seront très excités lorsqu’ils apprendront sur quoi nous travaillons“. Par ailleurs, confié que “nos futurs projets ne seront pas nécessairement des jeux d’horreur, cela devrait être des jeux AA avec une qualité graphique et des animations dignes d’un AAA, mais bien sûr en un peu plus petit.”

Le partenariat avec Konami ouvre forcément la porte à un retour Silent Hill, sachant que Video Games Chronicle ne cesse de dire que Bloober Team travaille bien sur un retour de la licence horrifique pour concurrencer Resident Evil. De plus, un développeur japonais de premier plan serait également sur un Silent Hill exclusif cette fois-ci à la PS5. Enfin, il se murmure que Konami travaille actuellement sur des jeux Metal Gear Solid et Castlevania avec des studios tiers.