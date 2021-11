Kojima Productions va ouvrir une division pour le cinéma, la télévision et la musique

Basée à Los Angeles, la nouvelle division de Kojima Productions a pour but d'étendre les jeux du studio japonais à d'autres domaines de la culture populaire.

Libre comme l’air depuis qu’il est indépendant, Hideo Kojima a toujours laissé entendre que Kojima Productions n’allait pas se focaliser exclusivement sur le développement de jeux vidéo. Cinq ans après la création d’un petit studio satellite basé à Amsterdam aux côtés de Guerrilla Games, le célèbre game designer prépare l’ouverture d’une filiale à Los Angeles pour produire des films, des séries télévisées et de la musique. Elle sera dirigée par Riley Russell, qui rejoint l’entreprise après avoir passé près de 28 ans chez Sony Interactive Entertainment, où il a occupé divers postes pour la marque PlayStation, notamment celui de directeur juridique et de vice-président des affaires commerciales.

#KojimaProductions are proud to announce that a new business division will be opening in California, USA.

This will explore opportunities beyond game development into film, television and other forms of entertainment.

Read more: https://t.co/fWUGl1OwPw pic.twitter.com/8dcl7STIQL — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 22, 2021

“Cette nouvelle division aura pour mission de travailler avec des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi que de l’industrie vidéoludique“, explique Riley Russell. “Notre équipe a pour vocation d’étendre la portée et la notoriété des licences actuellement en cours de développement chez Kojima Productions, et de les intégrer encore davantage dans notre culture populaire. Bien que nous soyons une entreprise internationale, l’équipe de développement commercial sera basée à Los Angeles. Nous sommes vraiment enthousiastes et impatients de travailler avec les meilleurs talents du divertissement“. Yoshiko Fukuda, responsable du développement commercial de Kojima Productions, a ajouté : “Trouver de nouvelles façons de divertir, d’engager et d’offrir de la valeur à nos fans est essentiel dans un monde narratif en constante évolution. Cette nouvelle division amènera le studio dans encore plus de domaines qui exposeront nos récits créatifs au-delà des jeux vidéo et permettra à nos fans de communiquer et de s’immerger dans ces univers.“