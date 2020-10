Kojima Productions recrute pour l’après Death Stranding

Le nouveau jeu du studio japonais Kojima Productions est officiellement rentré en phase de développement.

Si Hideo Kojima n’a jamais caché le fait qu’il travaillait sur plusieurs projets après le succès de Death Stranding (des ventes prometteuses pour une création originale malgré quelques critiques acerbes), une récente vague de recrutements confirme le développement du deuxième jeu de la structure indépendante dirigée par celui qui est considéré comme le Spielberg du jeu vidéo : “Kojima Productions travaille sur un nouveau projet et cherche à embaucher les meilleurs talents de chaque catégorie.”

Kojima Productions est donc à la recherche de programmeurs (game programmer, tools programmer, system pogrammer, 3D rendering programmer et effects programmer, animation programmer, physics programmer, AI programmer, network programmer, sound programmer, technical artist, UI programmer), artistes (character artist, weapons et mechanical artist, environment artist, animator, cinematic artist, VFX artist, lighting artist, UI artist, 2D artist), game designer, level designer, sound designer, scénariste, project manager, producteur ou assistant producteur ainsi qu’un responsable de la location pour participer au projet depuis les locaux de Tokyo et renforcer les effectifs.

Ludvig Forssell est aussi au travail sur le nouveau projet de Kojima Productions

Réputé pour être derrière les ambiances sonores et musiques de Metal Gear Solid 5 (Ground Zeroes et The Phantom Pain), P.T. (le teaser jouable de feu Silent Hills) et Death Stranding, le compositeur suédois Ludvig Forssell a récemment indiqué qu’il venait de participer au “premier enregistrement COVID de l’année” pour un jeu qui n’a pas encore été annoncé et qu’il était très heureux du résultat.