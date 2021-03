Kojima Productions : le compositeur Ludvig Forssell annonce son départ pour diversifier son secteur d’activité

Le compositeur suédois Ludvig Forssell se lance en freelance pour démarcher de nouveaux clients dans de nombreux domaines afin de ne pas se limiter uniquement aux jeux vidéo : “Après 10 ans à travailler en interne en tant que compositeur et directeur audio chez Kojima Productions, je suis excité d’annoncer que je vais écrire mon avenir en tant que compositeur indépendant. Ce fut une joie ! Merci, Kojima Productions. Désormais j’ai hâte de m’attaquer à une variété de projets dans toutes sortes de domaines.”

Wishing you luck in your new venture and we look forward to continue working with you!

