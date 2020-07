Kojima Productions : Junji Ito pourrait travailler sur un nouveau jeu d’horreur avec Hideo Kojima

Spécialiste de la thématique horrifique, le mangaka Junji Ito n'est pas contre une nouvelle collaboration avec le papa de la licence Metal Gear Solid.

Alors Hideo Kojima semble bien au travail sur un survival-horror pour son deuxième projet en indépendant avec le studio Kojima Productions (certainement en exclusivité temporaire sur PS5 avant de basculer sur PC comme Death Stranding), le maître du manga d’horreur Junji Ito a sous-entendu la même chose dans un récent entretien pour l’événement Comic Con at Home , tout en maintenant le mystère : “La réponse courte est non. En revanche, je connais le réalisateur Hideo Kojima, et nous avons discuté d’un jeu d’horreur qu’il pourrait faire, et il m’a invité à collaborer sur ce projet, mais il n’y a rien de défini pour le moment“. Il a également fait savoir que Kojima-san avait toujours l’ambition de créer “le jeu d’horreur le plus effrayant jamais imaginé.”

Junji Ito et l’horreur, bientôt un jeu vidéo ?

Ces derniers mois, Junji Ito avait confié que même si le dernier projet de Hideo Kojima chez l’éditeur japonais Konami avait été annulé, cela lui avait donné des idées alors qu’il ne connaissait pas vraiment cette industrie : “P.T. n’a en fin de compte été qu’une expérimentation mais j’aimerais faire un autre jeu d’horreur un jour. Quelque chose qui utilise une méthode révolutionnaire pour créer de la terreur. Une terreur qui ne se contente pas de vous faire faire pipi dans votre pantalon, mais qui vous fait vous chier dessus. J’ai déjà des idées en tête.“