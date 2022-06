Kojima Productions annonce une collaboration avec Microsoft

Microsoft s'associe au studio japonais Kojima Productions pour créer une exclusivité originale.

Très souvent affilié à Sony et la marque PlayStation, le game designer Hideo Kojima va également travailler pour la concurrence : “Il y a un jeu que j’ai toujours voulu faire. C’est un jeu complètement nouveau, que personne n’a jamais vu ou expérimenté auparavant. J’ai attendu très longtemps le jour où je pourrais enfin commencer à le créer. Grâce à la technologie de pointe de Microsoft en matière de cloud computing et au changement de tendance dans le secteur, il est désormais possible de me lancer le défi de réaliser ce concept inédit. Cela peut prendre un certain temps, mais je suis impatient de faire équipe avec les Xbox Game Studios et j’espère vous apporter des nouvelles passionnantes à ce sujet à l’avenir !”

Xbox Game Studios & Kojima Productions are partnering to create a video game for Xbox like no one has ever experienced before, leveraging the cloud.

Hideo Kojima is one of the most innovative minds in our industry, and we can’t wait to share what our teams will create #Xbox pic.twitter.com/44TtOQxB08

