Kohler veut intégrer davantage d’intelligence dans votre salle de bain et vos toilettes

La domotique n'exclut aujourd'hui aucune pièce de la maison. Pas même la salle de bain ni les toilettes. Il existe déjà un certain nombre de solutions. Aujourd'hui, Kohler en dévoile de nouvelles.

Kohler est une marque bien connue pour les équipements de la salle de bain notamment. Le fabricant est présent sur ce marché depuis de très longues années et comme nombre d’autres dans bien d’autres domaines, il a opéré le virage de la tech, proposant notamment depuis peu des accessoires connectés plus ou moins intelligents. Voici ses toutes dernières références.

Kohler dévoile ses nouveautés pour la salle de bains et les toilettes

Kohler n’est pas étranger aux technologies intelligentes de la salle de bain mais la marque adapte clairement ses produits à ce monde aujourd’hui frappé par la pandémie. L’entreprise vient ainsi de dévoiler plusieurs nouveaux appareils dont la baignoire Stilness Bath. Celle-ci est directement inspirée du bain japonais. Autrement dit, l’objectif est de vous permettre de vous évader de ce monde si stressant. Outre un remplissage par le bas et un débordement dans des douves en bois, il y a aussi un système d’éclairage complet adaptable selon votre humeur, un autre permet de générer de la vapeur et l’on peut parfaire le tout avec le diffuseur d’arômes intégré. Si vous n’êtes pas totalement détendu(e) après cela, difficile d’imaginer ce qui le pourrait.

Notamment une baignoire high-tech inspirée du bain japonais

La marque dévoilait aussi des appareils pour la domotique un peu plus familiers. Le Innate Intelligent Toilet est une alternative “plus abordable” aux toilettes connectées que l’on a pu voir par le passé, avec fonction bidet, ouverture et fermeture automatiques, siège chauffant et télécommande. On découvre aussi le Touchless Residential Bathroom Faucet (en photo ci-dessous) pour vous aider à vous laver les mains sans contact. Celui-ci sera disponible dans un kit complet totalement intégré ou via un kit rétrofit pour venir remplacer un robinet existant.

Celles et ceux qui craignent les fuites d’eau et leurs conséquences dans la maison seront aussi servis. Kohler s’associer à Phyn pour deux versions – DIY et Pro – d’un système de suivi Whole Home Water qui étudie de manière continue la pression pour vous faire savoir s’il y a un problème. Le modèle DIY vient se fixer sous un évier tandis que le modèle Pro s’installe directement sur la canalisation et peut couper automatiquement l’arrivée d’eau en cas de problème grave.

Kohler n’a pas communiqué les tarifs de ces différents accessoires ni même leur date disponibilité mais il y a fort à parier que ceux-ci seront dans un segment très haut de gamme.