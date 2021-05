Koch Primetime Gaming Stream, un événement inédit pour le Summer Game Fest 2021

L'éditeur Koch Media va organiser une conférence numérique avant l'E3 2021 pour la première fois de son histoire.

Si l’Entertainment Software Association (ESA) a pu faire revenir certains studios et éditeurs sous la coupe de l’Electronic Entertainment Experience (E3 au format numérique), malgré le désistement de Konami, d’autres décident de faire confiance à l’édition 2021 du Summer Game Fest de l’animateur canadien Geoff Keighley comme Koch Media (et sa filiale Deep Silver), un des huit groupes opérationnels du géant Embracer Group.

New Event Added – Friday, June 11, Noon PT / 3 PM ET. #SummerGameFest pic.twitter.com/xPTrBNSdrO — Summer Game Fest (@summergamefest) May 28, 2021

Ainsi, dès le 11 juin prochain à 21h, l’événement Koch Primetime Gaming Stream sera diffusé sur la plateforme Twitch et devrait faire le point sur les prochaines nouveautés des studios Dambuster (Dead Island 2), Free Radical Design (TimeSplitters), Fishlabs (Chorus), Milestone (MotoGP, Ride, MXGP, Hot Wheels Unleashed), Warhorse (Kingdom Come : Deliverance), Vertigo Games (Arizona Sunshine, After the Fall, Traffic Jams), Deep Silver Volition (Saints Row, Red Faction, Agents of Mayhem), Voxler (Let’s Sing), Ravenscourt (Relicta, Siege Survival, Kona, ProtoCorgi) et Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3).