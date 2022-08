Koch Media change de nom pour devenir Plaion

Le nom Plaion est officialisé, Koch Media n'existe plus.

Depuis quatre ans, Koch Media est l’un des dix groupes opérationnels d’Embracer Group aux côtés de Deep Silver et rassemble les studios Dambuster, Fishlabs, Milestone, Warhorse, Vertigo Games, Volition, Voxler, Flying Wild Hog, DigixArt ainsi que les labels Prime Matter et Ravenscourt sous sa bannière. Afin de mieux s’implanter à l’international, Koch Media abandonne son nom qui posait problème dans certains pays à cause de sa prononciation. Place désormais à Plaion (Play-On).

Today marks an exciting day in the history of Koch Media by rebranding into PLAION. Our passion for entertainment has driven our continuous evolution since 1994. We're writing the next chapter of our journey in offering unique entertainment experiences. Welcome to PLAION! pic.twitter.com/1H4UdXqi44

— PLAION (@PLAION_official) August 4, 2022