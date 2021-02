Knockout City : le ballon prisonnier se transforme en “baston prisonnier”

Velan Studios présente Knockout City du label EA Originals.

Disponible le 21 mai prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin et Steam, ainsi que sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S avec rétrocompatibilité et améliorations des graphismes et des performances, Knockout City est une expérience compétitive où deux équipes s’affrontent dans différents modes (3 contre 3, 4 contre 4, mêlées rapides en mode spectacle de rue, parties avec classement en championnat ou expérience personnalisée en partie privée) dans une nouvelle version du ballon prisonnier. Tous les coups sont permis pour gagner et le style aura son importance pour se démarquer des autres.

Compatible cross-play et cross-save entre toutes les plateformes, Knockout City apportera également une tonne de nouveautés au fil des saisons sans coût supplémentaire. Chaque saison pourra inclure de nouvelles cartes, de nouveaux modes, ballons, événements à durée limitée et bien plus encore. Les joueurs d’Amérique du Nord et d’Europe pourront jouer au jeu sur PC lors de la première bêta qui aura lieu ce week-end, du 20 au 21 février sur Origin et Steam.

Un trailer pour Knockout City

“Nous recherchons constamment de nouvelles expériences de jeu“, a expliqué Karthik Bala, co-fondateur et PDG de Velan Studios. “Knockout City part d’un concept simple, à savoir lancer et attraper un ballon, avant d’y ajouter une couche comprenant une quantité incroyable de compétences, de profondeur et de style, pour aboutir à une expérience multijoueur compétitive, amusante et rafraîchissante. Vous devrez y jouer pour le croire. Ce n’est pas juste du ballon prisonnier, c’est du baston prisonnier. Depuis que nous avons découvert la magie de ce jeu, nous sommes incapables d’arrêter d’y jouer. Nous avons hâte de partager cette expérience avec certains d’entre vous lors de la première bêta fermée de ce week-end.”

“C’est un véritable honneur de collaborer avec Velan Studios pour leur tout premier jeu d’EA Originals“, a déclaré Steve Pointon, VPS Contenu et Développement Tiers chez Electronic Arts. “Composée de quelques-uns des plus grands créatifs du secteur, le travail de l’équipe sur Knockout City reflète vraiment leur immense expertise et talent. Nous avons hâte que tout le monde y joue et ressente tout ce qui fait de ce jeu une expérience innovante et bourrée d’énergie.“