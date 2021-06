Knockout City devient gratuit pour les nouveaux joueurs jusqu’au niveau 25

Le monde du jeu vidéo est suffisamment vaste et diversifié pour que chacun trouve chaussure à son pied. Si vous êtes à la recherche d’un “petit” jeu pour vous défouler quelques minutes avant de repartir vaquer à des occupations plus terre-à-terre, Knockout City est une très bonne option. D’autant plus que le jeu est désormais gratuit pour les nouveaux joueurs…

Lorsque Electronic Arts a lancé Knockout City il y a quelques semaines, le studio offrait aux intéressés la possibilité de tester le jeu gratuitement jusqu’au 30 mai. Cette date est maintenant derrière nous. Si vous avez manqué cette opportunité et que vous aimeriez tester le jeu sans débourser les 20 € demandés, voici aujourd’hui une autre chance. Une chance que vous ne pourrez pas manquer cette fois puisqu’elle est à durée indéfinie.

En effet, suite aux réactions de la communauté – déjà très importante puisque le jeu est parvenu à rassembler 2 millions de joueurs, notamment grâce à un essai gratuit et illimité de 10 jours -, l’on a appris tout récemment que le jeu était désormais disponible gratuitement jusqu’à ce que les joueurs atteignent le niveau 25.

Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour décider si vous voulez dépenser les 20 € demandés pour acquérir le jeu ou non. Et bien évidemment, toute votre progression sera conservée une fois le passage à la version complète effectué. Il faut aussi préciser qu’il est possible de jouer à Knockout City via le Xbox Game Pass Ultimate et EA Play. Et si vous aimez des amis qui jouent à Knockout City sur une autre plate-forme que la vôtre, sachez que le jeu est pleinement compatible avec le cross-play. Autrement dit, nul besoin de jouer sur la même plate-forme, vous pourrez tout de même faire des parties ensemble.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021