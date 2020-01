Klipsch se lance dans les casques à réduction de bruit

Le marché des casques audio est aujourd'hui très bien fourni. Il y a des modèles pour tous les goûts, tous les budgets et même toutes les couleurs. L'une des grandes fonctionnalités du moment, c'est la réduction de bruit. Aujourd'hui, un grand nom rejoint la bataille.

Aux côtés de nouveaux écouteurs true-wireless, Klipsch profitera du CES 2020 pour dévoiler un nouveau modèle de casque circum-auriculaire à réduction de bruit. Pour l’heure, celui-ci répond au nom de Over-Ear Active Noise Cancelling. Ces caractéristiques sont déjà connues et l’on peut faire confiance à Klipsch pour proposer un appareil de très haute qualité. Voici donc sans plus attendre de quoi il retourne.

Klipsch dévoilera son premier casque à réduction de bruit au CES 2020

Selon le fabricant, le casque offrira une suppression du bruit jusqu’à 40 dB. Et comme ce qui se fait déjà chez la concurrence, il est aussi équipé d’un mode “transparent” permettant de désactiver la suppression de bruit pour pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous. Cela n’empêche pas le casque d’offrir une autonomie de 30 heures de lecture sur une seule charge. Moins que le Jabra Elite 85h mais bien mieux que le Bose 700 avec ses 20 heures. Et avec la recharge rapide via USB-C, il suffit de 10 minutes pour récupérer 5 heures d’autonomie. Et le FlightCase inclus permet de brancher le câble USB-C sans le sortir. Appréciable.

Autonomie annoncée de 30 heures et prise en charge des codecs aptX HD et AAC

Côté technique, le casque dispose d’un bouton dédié pour activer Google Assistant et est compatible avec les codecs SBC, aptX HD et AAC. Et Klipsch affirme que l’on retrouve la signature sonore si caractéristique de la marque. Le style retro, cela dit, ne plairait pas à tout le monde mais on ne peut lui renier son look premium. Concernant les tarifs, sachez que ce casque sera vendu 399$ – comme le Bose 700 mais 50$ plus cher que le Sony WH-1000XM3, deux des références actuelles en la matière -. À noter, Klipsch proposera ultérieurement un modèle estampillé McLaren, plus onéreux, qui sera vendu 549$. Celui-ci sera orné des couleurs emblématiques du constructeur automobile anglais.