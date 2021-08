Klipsch lance une paire d’écouteurs true wireless avec une IA intégrée

Klipsch dévoile de nouveaux écouteurs true wireless, les Klipsch T5 II embarquent une intelligence artificielle.

Le marché des écouteurs true wireless est aujourd’hui extrêmement bien fourni. Les fabricants font tout pour sortir du lot et vendre leurs modèles. Aujourd’hui, c’est le spécialiste de l’audio haute qualité Klipsch qui dévoile une nouvelle paire, avec une intelligence artificielle intégrée. Présentation des Klipsch T5 II True Wireless Earbuds.

Klipsch dévoile de nouveaux écouteurs true wireless

En ce qui concerne les casques et autres écouteurs, on leur prête volontiers comme utilisation première de jouer de l’audio, quel qu’il soit, dans nos oreilles. La principale différence entre les modèles reste la qualité de l’audio, justement. Ces dernières années, cependant, nous avons vu de plus en plus de fabricants introduire des fonctionnalités annexes, parfois même totalement anecdotiques, pour se distinguer de la concurrence.

Les Klipsch T5 II embarquent une intelligence artificielle

C’est précisément ce que fait aujourd’hui Klipsch avec ses tous nouveaux Klipsch T5 II True Wireless Earbuds qui, selon l’entreprise, tirent profit de l’intelligence artificielle. Mais que cela signifie-t-il au juste ? Selon la marque, cela signifie que ces écouteurs tournent sous le système d’exploitation Bragi.

Cet OS permet notamment aux écouteurs de prendre en charge une gestuelle sans les mains, offrant un contrôle des écouteurs sans les mains. Par exemple, il suffit de pencher la tête pour accepter un appel entrant ou de secouer la tête pour le rejeter ou pour passer à la chanson suivante. Ces Klipsch T5 II True Wireless Earbuds disposent aussi d’une fonctionnalité baptisée “Noise Shield” qui protège vos oreilles des bruits forts inattendus quand le Mode Transparence est activé, par exemple.

En ce qui concerne la qualité du son à proprement parler, Klipsch déclare avoir équipé ses écouteurs de la technologie Dirac HD Sound qui permet d’augmenter la qualité globale du son. Et, bien évidemment, puisqu’il s’agit d’écouteurs haut de gamme, on retrouve une réduction de bruit active ainsi que la recharge sans fil, pour ne citer que ces fonctionnalités.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que ces écouteurs Klipsch T5 II sont proposés au tarif public de 299 $.