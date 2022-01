Kirby et le monde oublié sera jouable à deux en coop locale

La boule rose de Nintendo revient en exclusivité sur Switch dès le 25 mars prochain avec une nouvelle aventure 3D.

Dans un monde totalement inconnu où la nature et les vestiges d’une ancienne civilisation ont fusionné, Kirby va être amené à sauver les Waddle Dees qui ont été capturés par la meute des bêtes avec l’aide du mystérieux Elfilin. Le but sera d’en sauver plusieurs dans divers niveaux et des les recueillir dans leur village qui va servir de hub central : “Différentes boutiques ouvriront leurs portes pour permettre de participer aux jeux favoris des habitants. Kirby pourra aussi prêter main-forte au café du coin où il devra servir la clientèle rapidement pour maintenir son niveau de satisfaction et obtenir le meilleur score possible. Un érudit fournira également au héros des conseils avisés. En se connectant à internet, il sera aussi possible de consulter les détails de données mondiales telles que le nombre total de Waddle Dees sauvés ou encore le pouvoir le plus populaire.”

De nouveaux pouvoirs et un mode coop à deux dans Kirby et le monde oublié

Pour affronter la meute des bêtes, Kirby aura besoin de ses célèbres pouvoirs, mais également de nouveaux comme la Foreuse qui lui permet de plonger sous terre avant d’attaquer les ennemis par en-dessous en surgissant du sol et l’Explorateur qui permet quant à lui d’attaquer les adversaires à distance.

A noter que Kirby et le monde oublié donnera la possibilité de jouer à deux en coop locale sur une seule console en partageant les manettes Joy-Con pour que le deuxième joueur puisse prendre le contrôle de Bandana Waddle Dee et sa fidèle lance.