Kingsman 3 : début du tournage en 2023 ?

Le troisième film Kingsman du réalisateur Matthew Vaughn devrait conclure l'arc narratif du personnage Gary "Eggsy" Unwin, alias Galahad, interprété par Taron Egerton.

Dans le dernier épisode du Jess Cagle Podcast avec Julia Cunningham, le comédien britannique Taron Egerton a été interrogé sur Kingsman 3 et a révélé que le tournage est en principe attendu pour 2023 : “Je crois savoir que nous allons tourner le troisième volet de ma saga l’année prochaine. Mais vous savez, n’écoutez pas ce que je dis parce que je ne sais pas vraiment. Vous savez, ce sont des décisions d’adultes.”

Kingsman : The Blue Blood serait le nom de Kingsman 3

Pour mémoire, Kingsman 3 devait être tourné directement à la suite de The King’s Man, préquelle/spin-off et adaptation des comics de Mark Millar, à la base avant que les plans soient modifiées à cause du rachat de la 20th Century Fox par Disney. La pandémie de coronavirus a ensuite mis à mal tout le secteur depuis 2020 alors qu’un nouveau tournage était planifié pour septembre 2022. Si la production du troisième film n’est pas encore menacée, les aventures d’Eggsy pourraient se conclure d’ici 2024.

“Nous avons mis des graines pour ce qui va se passer dans Kingsman 3 à plusieurs reprises dans The King’s Man“, avait déclaré Matthew Vaughn à Empire. “Et ça va être très différent des autres films“. À l’origine, il prévoyait de confier le prochain film à un autre réalisateur, mais il envisage maintenant de poursuivre la franchise lui-même. “En fait, je ne sais pas ce que je veux faire“, a-t-il expliqué. “Il y a une opportunité pour un réalisateur de vraiment changer les choses, mais j’y réfléchis encore.“