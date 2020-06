Kingdoms of Amalur : THQ Nordic dévoile un remaster

Après les Warmastered Edition et Deathinitive Edition des deux premiers opus de la licence Darksiders, le studio allemand Kaiko Games a été en charge de la réédition améliorée Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning.

L’éditeur autrichien THQ Nordic a eu l’aval d’Electronic Arts pour relancer la licence Kingdoms of Amalur avec son premier épisode sans passer par la carte reboot. Produit par l’écrivain américain de fantasy et de science-fiction Robert Anthony Salvatore, l’auteur Todd McFarlane (créateur du super-héros Spawn) et Ken Rolston, lead designer sur The Elder Scrolls IV : Oblivion, Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning est un remaster de l’action-RPG de feu 38 Studios et Big Huge Games. Les graphismes ainsi que le gameplay ont totalement été revisités pour séduire un nouveau public, sachant que l’ensemble des DLC du jeu seront présents.

The rumours are true! Prepare for a Re-Reckoning, because Kingdoms of Amalur is coming back. Remastered with stunning visuals and refined gameplay, it's soon time to experience an epic RPG journey and all its DLCs like never before.#KingdomsOfAmalur #ReReckoning pic.twitter.com/MlpSCTrjPe — Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (@ReckoningGame) June 4, 2020

En attendant la diffusion d’une bande-annonce, un synopsis officiel permet de redécouvrir l’histoire de Kingdoms of Amalur : “Découvrez les secrets d’Amalur, de la vibrante ville de Rathir à la vaste région de Dalentarth, en passant par les sombres cachots des grottes de Brigand Hall. Sauvez un monde déchiré par une guerre vicieuse et contrôlez les clés de l’immortalité en tant que premier guerrier à être ressuscité des griffes de la mort“. Le retour de la licence abandonnée par EA se fera sur PS4, Xbox One et PC dès le 18 août prochain.

Une édition collector pour Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning

En plus d’une édition standard à 40 euros, THQ Nordic a mis les moyens pour concevoir une édition collector de qualité à une centaine d’euros. Le contenu :