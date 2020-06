Kingdom Hearts : Melody of Memory, un spin-off musical sur consoles

Square Enix va faire perdurer la licence Kingdom Hearts de Tetsuya Nomura avec un jeu de rythme.

Les personnages de Kingdom Hearts et Disney vont une fois de plus unir leurs forces pour se débarrasser de nombreux ennemis avec des musiques des différents jeux de la licence, mais également de certains films de la firme aux grandes oreilles. Profitez d’une action rythmée avec un catalogue impressionnant de plus de 140 chansons. A bord du célèbre vaisseau Gumi, Sora et ses compagnons de fortune pourront visiter plusieurs lieux emblématiques, mais également sélectionner quatre modes différents, dont un dédié au multijoueur.

Si ce spin-off musical de l’éditeur japonais Square Enix est censé être proche d’un Theatrhythm Final Fantasy ou Theatrhythm Dragon Quest, il se permettra également de continuer l’intrigue de Kingdom Hearts 3 en s’intéressant à ce qu’il advient de Kairi. Une manière de teaser encore un plus un nouvel opus majeur pour les consoles de nouvelle génération.

Un trailer pour Kingdom Hearts : Melody of Memory

Prévu pour le courant de l’année, Kingdom Hearts : Melody of Memory sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.