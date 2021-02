Kingdom Hearts : la licence de Square Enix et Disney arrive pour la première fois sur PC

La version PC de Kingdom Hearts est annoncée sur l'Epic Games Store.

Dans quelques semaines, les joueurs sur PC vont pouvoir découvrir Kingdom Hearts via l’Epic Games Store via deux compilations cultes, un opus next-gen accompagné d’un contenu téléchargeable ainsi qu’un jeu de rythme et d’action.

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX : Kingdom Hearts FINAL MIX, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (cinématiques remastérisées en HD), Kingdom Hearts II FINAL MIX, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX et Kingdom Hearts Re:coded (cinématiques remastérisées en HD)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue : Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage– et Kingdom Hearts χ Back Cover (film)

Kingdom Hearts III + Re Mind (une Keyblade “Encodeur élémentaire” sera offerte en bonus de précommande)

Kingdom Hearts : Melody of Memory

Epic Games attire Kingdom Hearts sur PC

“C’est un immense plaisir que de proposer un si grand nombre d’aventures de Kingdom Hearts aux joueurs sur PC du monde entier“, a déclaré Ichiro Hazama, producteur chez Square Enix. “Notre collaboration avec Epic Games remonte au développement de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, et l’équipe d’Epic Games nous a été d’une aide précieuse dans la réalisation de ce projet. J’ai incroyablement hâte que tous les joueurs découvrent et profitent de l’action, de la magie et de l’amitié de Kingdom Hearts sur PC.”

Les onze aventures dans l’univers de Kingdom Hearts seront disponibles en exclusivité sur l’Epic Games Store à partir du 30 mars prochain.